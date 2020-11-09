РИАМО - 9 ноя. В Подмоскье появились семь новых площадок «Мегабак», новые пункты теперь есть в Коломне, Ступине, Серпухове, Дмитрове, Наро-Фоминске, Раменском и Рузе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«В регионе продолжается работа по развитию проекта «Мегабак». На сегодняшний день открыты уже 24 площадки, и собрано более 4,2 тысячи кубометров крупногабаритных отходов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Он добавил, что проект продолжит развиваться. В ближайшее время «Мегабак» появится в каждом городском округе Московской области.

Всего на сегодняшний день площадки «Мегабак» открыты в 20 городских округах. На площадках обустроено твердое покрытие, четырехстороннее ограждение с воротами, частично установлены навесы от осадков.

Для удобства жителей площадки спроектированы с непересекающимися подъездными путями для специализированного грузового и легкового транспорта.