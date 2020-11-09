РИАМО - 9 ноя. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора Александру Пахмутову, которую назвал выдающимся представителем российской культуры, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский лидер пожелал Пахмутовой здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.

«Путин в поздравительной телеграмме указал, что композитор является талантливым и доброжелательным человеком», - говорится в сообщении.

Президент считает, что главный секрет творческого долголетия Пахмутовой заключается в настоящей увлеченности искусством и уважении к людям, которым она дарит тепло своей души.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в Волгограде. Она автор более 400 песен, лауреат советских, российских и иностранных премий, обладатель множества наград.​