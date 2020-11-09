РИАМО - 9 ноя. Водителям необходимо проявлять особую аккуратность на подмосковных дорогах вечером в понедельник из-за гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Водителей попросили быть аккуратнее на дорогах и четко соблюдать скоростной режим, а также не выезжать на авто с летними шинами.
Дорожная техника в Подмосковье уже подготовлена к холодам. В понедельник в регионе заработал специальный штаб, который круглосуточно следит за ситуацией на дорогах.
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