РИАМО - 9 ноя. Водителям необходимо проявлять особую аккуратность на подмосковных дорогах вечером в понедельник из-за гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Московской области сегодня вечером и ночью ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица в связи с резким перепадом температур», - говорится в сообщении.

Водителей попросили быть аккуратнее на дорогах и четко соблюдать скоростной режим, а также не выезжать на авто с летними шинами.

Дорожная техника в Подмосковье уже подготовлена к холодам. В понедельник в регионе заработал специальный штаб, который круглосуточно следит за ситуацией на дорогах.