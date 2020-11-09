РИАМО - 9 ноя. За неделю Госжилинспекция Московской области обработала в Центре управления регионом 5,7 тысячи заявок, которые поступили в Единую диспетчерскую службу Подмосковья, это на 15% меньше, чем на позапрошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы Государственной жилищной инспекции Московской области.

Количество заявок сократилось в 55 городских округах Подмосковья, а самое стремительное снижение показали Черноголовка (-94%), Электрогорск (-90%), а также Пущино (-71%), Власиха и Дубна (-65%).

«Самым волнующим жителей вопросом осталась уборка подъездов. Однако сигналов о загрязненных местах общего пользования стало меньше из 24 муниципалитетов. Наивысшие темпы снижения продемонстрировали городские округа Клин (-89%), Можайский (-80%), Пушкинский (-56%). При этом из Бронниц, Луховиц, Пущина, Рузского округа, Черноголовки и Электрогорска за неделю не поступило ни одного такого обращения», – говорится в сообщении .

Второе место закрепилось за категорией «Неисправности лифтового оборудования», а количество жалоб по данной теме сократилось на 5%. Сергиево-Посадский городской округ и Солнечногорск показали снижение по показателю обращений в 86%, в Королеве число заявок по этой теме сократилось на 77%. Также есть и муниципалитеты, жители которых совсем не обращались в ЕДС по данной теме, в их число вошли: Егорьевск, Орехово-Зуевский округ, Воскресенск, Луховицы, Клин, Наро-Фоминский округ, Черноголовка, Рузский округ, Электросталь и Ступино.

Третье место остается за категорией «Неисправное освещение подъезда/входной группы», число заявок по этой теме снизилось на 13%. В лидерах по уменьшению числа заявок в данной категории оказались Лосино-Петровский (-75%), Красногорск (-69%), Мытищи (-68%). Ни одной заявки не поступило из округов: Черноголовка, Власиха, Можайский, Талдомский, Протвино, Зарайск, Дубна.

Категория «Ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению», находящаяся у сотрудников Госжилинспекции региона с начала отопительного сезона на особом контроле, покинула топ-5 проблемных категорий. На прошлой неделе количество заявок по данному вопросу снизилось на 57%, что и отодвинуло заявки по отоплению на шестое место в топе.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина рассказала, что направление заявки в Единую диспетчерскую службу возможно с помощью портала https://eds.mosreg.ru/. Управляющие организации выполняют работы по заявке в срок, который устанавливается для каждого типа работ отдельно. Преимущественно это время равно 24 часам. В качестве иллюстрации к исполнению заявки УК размещают фото. Заявитель может согласиться с качеством выполненной работы либо направить заявку на доработку. Таким образом удается достигнуть необходимой оперативности в решении жилищно-коммунальных проблем жителей Подмосковья.