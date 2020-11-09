РИАМО - 9 ноя. Комитет по конкурентной политике Московской области и администрация городского округа Красногорск объявили электронный аукцион по продаже нежилого помещения площадью 37,3 квадратного метра на Первомайской улице, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Лот располагается в жилой зоне с интенсивным транспортным и пешеходным потоком и поэтому хорошо подойдет для осуществления коммерческой деятельности.

«Начальная цена аукциона составляет 1 335 527 рублей. Заявочная кампания продлится до 1 декабря. Аукцион пройдет 7 декабря», - говорится в сообщении.

Аукцион состоится на электронной торговой площадке «РТС-тендер».