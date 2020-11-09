РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 ноя. В городском округе Мытищи на предприятии «Метровагонмаш» введен в эксплуатацию новый окрасочный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Московской области.

На подмосковном Метровагонмаше ввели в эксплуатацию новое производственное оборудование, которое позволит повысить производительность предприятия. В рамках инвестиционной программы компания запустила три окрасочно-сушильные камеры в составе нового окрасочного комплекса.

«Метровагонмаш сейчас решает серьезные задачи. Компания выполняет контракт на изготовление и поставку свыше 1300 современных вагонов в Московский метрополитен, заключены ряд экспортных договоров. Также сейчас растет спрос на рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». Поэтому развитие производственных мощностей, их модернизация сейчас как никогда актуальны для предприятия. Новый окрасочный комплекс поможет предприятию выполнить все контрактные обязательства в установленные сроки», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За счет нового комплекса пропускная способность линии окрашивания вагонов вырастет с 472 до 708 кузовов в год. Новые камеры оборудованы автоматизированными системами, за счет которых сокращается время производственных процессов, также в них установлены улучшенные системы фильтрации воздуха.