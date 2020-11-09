РИАМО - 9 ноя. В торговых центрах на юге столицы в понедельник выявили около 50 нарушителей масочного режима, там провели специальные рейды, сообщил начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Кузнецов.
«По факту нарушений предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы», - сказал Кузнецов.
Он отметил, что штраф за данные нарушения составляет 4 тысячи рублей.
Рейды прошли в ТРК «Москворечье», ТЦ «Коломенский» и в мебельном центре Roomer.
В общественных местах и транспорте Москвы обязательно следует соблюдать масочно-перчаточный режим. Он введен в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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9 НОЯБРЯ
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