РИАМО - 9 ноя. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект о переносе срока принятия нового городского бюджета с 1 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, сообщила на заседании в понедельник председатель комиссии Людмила Гусева.

«По большинству голосов комиссия по экономической и социальной политике рекомендует Московской городской думе принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом», - сказала Гусева.

В этом году сроки рассмотрения нового трехлетнего бюджета Москвы сдвинулись из-за пандемии коронавируса. Член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Елена Николаева пояснила, что перенос срока принятия документа даст время для комплексного рассмотрения бюджета.

«Мы даем себе возможность более детально рассмотреть бюджет и соответствующим образом принять его осмыслено с рассмотрением поправок и всех остальных процедур», - сказала Николаева.

Третьего ноября столичное правительство внесло в Мосгордуму проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Доходы столичного бюджета в следующем году ожидаются на уровне 2,642 триллиона рублей (+6,5% по сравнению с 2020 годом), расходная часть бюджета запланирована в объеме 3,152 триллиона рублей, дефицит бюджета составит 510 миллиардов рублей.