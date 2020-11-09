РИАМО - 9 ноя. До конца 2020 года жители Подмосковья смогут выступить в качестве соавторов большой пьесы о Коломне в рамках проекта «Подслушивать хорошо. Коломна», онлайн-трансляцию пьесы покажут по всей России, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Социально-театральный проект запущен музеем-резиденцией «Арткоммуналка. Ерофеев и другие». Участники этого уникального действия имеют возможность познакомиться с писательским мастерством в рамках бесплатных онлайн-тренингов, которые проведет драматург Марта Райцес.

«Участники проекта, приехав в Коломну, могут совершить творческую прогулку, исследовать этот старинный городок, услышать реальные истории на ее улицах и написать драматургические тексты по мотивам услышанного», – говорится в сообщении.

Всем заинтересованным и желающим принять участие необходимо перейти по ссылке, чтобы детальнее ознакомиться с проектом: http://uho.link/.

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» основан в 2011 году и расположен в центре старого города. Ранее в этом доме находился магазин «Огонек», где автор поэмы «Москва-Петушки» Венедикт Ерофеев работал грузчиком в винном отделе, пока учился в местном педагогическом институте. Музей рассказывает о советском времени Коломны, о диссидентском духе хрущевской оттепели. В пространство музея входит арт-резиденция для писателей и художников, которые проживают и создают здесь произведения искусства и новую литературу.

И литературные, и арт-резиденции работают как открытая лаборатория, а также как мастерская круглогодично. В течение года, сменяя друг друга, здесь работают два писателя и пять художников. Кроме того, здесь жили и работали более 70 авторов из России, Румынии, Сербии, Германии, Южной Кореи и других стран.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.

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