РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Подольские хоккеисты в составе молодежной сборной России выиграли Кубок Карьяла в Финляндии, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Кубок Карьяла по хоккею прошел в городе Хельсинки Финляндии с 5 по 8 ноября. В заключительном туре российская команда обыграла чехов со счетом 3:0. Ранее сборная России уверенно победила Финляндию 6:2, а шведов переиграла в серии буллитов 2:1.

«Выпускники спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Подольска в составе молодежной сборной России выиграли Кубок Карьяла. В состав молодежной сборной РФ вошли выпускники подольской спортивной школы олимпийского резерва «Витязь». Нападающие: Захар Бардаков, Василий Подколзин, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов и защитник Кирилл Кирсанов», - говорится в сообщении.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года, до этого турнир носил название Кубок Сауна и Рождественский Кубок Карьяла. Сборная России выиграла турнир в девятый раз (1992, 2006-2009, 2011, 2016, 2018, 2020).