РИАМО - 9 ноя. В Подмосковье до 30 ноября проводят прием заявок от банков для участия в областной программе «Семейная копилка», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Программа позволяет сократить процентную ставку по ипотеке на 3% семьям, где первый ребенок родился после 1 января 2020 года.

«В указанный срок финансовой организации необходимо направить заявку и соответствующие документы по почте или привезти в министерство по адресу: 143407, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция «Г», – говорится в сообщении.

Подробная информация о программе доступна по ссылке https://ipoteka-3.ru/. В случае возникновения вопросов стоит обращаться по номеру: 8-498-602-16-00, добавочный: 47-716. Возможна также отправка письма на электронную почту MatveevaNA@mosreg.ru.

Форма заявки, а также извещение о начале приема можно найти по ссылке.