РИАМО - 9 ноя. В Подмосковье объявили электронный аукцион по аренде нежилого помещения площадью 63,7 квадратного метра на улице Ленина в Протвине, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

«С победителем аукциона будет заключен договор аренды на пять лет. Стартовая величина годовой арендной платы за пользование объектом составляет 195 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Аукцион пройдет 17 декабря. Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадке «РТС-тендер» до 14 декабря.