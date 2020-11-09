РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Спортсмены из Люберец стали обладателями золотой и серебряной медалей, полученных на межрегиональных соревнованиях по киокусинкай «Большое противостояние», сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации округа Владимир Сурков.

Состязания прошли 8 ноября на арене Московского центра боевых искусств.

«Люберецкие каратисты вернулись с турнира с двумя медалями. Сергей Бурменский завоевал золото, Егор Первушин стал обладателем серебра. Ребята часто занимают высокие места на соревнованиях разного уровня. Желаю им новых успехов!» - сказал Сурков.

Он уточнил, что юноши занимаются киокусинкай в люберецком клубе «Патриот». Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 17 регионов России в возрасте от 8 лет и старше.