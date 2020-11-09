РИАМО - 9 ноя. В здании на улице Михалковской сделают капремонт помещений с целью размещения там центра госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Помещения расположены на втором и третьем этажах нежилого здания, построенного в 2017 году по индивидуальному проекту. После капитального ремонта они станут комфортными для пребывания заявителей центра госуслуг, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках ремонта на этажах будет произведен частичный демонтаж старых перегородок и, как следствие, размещение новых, также запланировано обновление стен, потолка и пола. Помимо этого, в план включена замена внутренних дверей, а также размещение сантехнического оборудования в помещениях.

На стадии выполнения работ планируется обновить системы водоснабжения, отопления, водоотведения и электроснабжения. Внутренняя отделка помещений офиса «Мои документы» в соответствии с назначением также включена в рамки ремонта.

«Для центров госуслуг мы стараемся подбирать более удобные для посетителей помещения как с точки зрения транспортной доступности, так и с точки зрения возможности организации единого пространства зон ожидания и предоставления услуг. Кроме того, для нас важно, чтобы все категории граждан чувствовали себя комфортно в центрах «Мои документы», – рассказала директор центров госуслуг «Мои документы» Москвы Ольга Фефелова.

Она добавила, что здание на Михалковской улице станет доступнее, просторнее и будет лучше оборудовано для маломобильных граждан.