РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Юнармейцам подмосковных Люберец на тренировке рассказали о восточных боевых искусствах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Накануне в фитнес-клубе RE:fit прошел мастер-класс для юнармейцев городского округа Люберцы. Провел его руководитель спортивного клуба «БУДО-Искра», президент центра патриотического воспитания и спорта «Искра» Алексей Капраненко.

«Знакомство с ребятами началось с разминки на все группы мышц, во время которой тренер рассказал о восточных боевых искусствах, их истоках и традициях. Алексей Капраненко объяснил юнармейцам, почему необходимо заниматься спортом регулярно, и провел тренировку с элементами карате», - говорится в сообщении.

Капраненко отметил, что было интересно пообщаться с ребятами. Во время занятия они вспомнили о культурно-исторических истоках Дня народного единства, пообщались на нравственные и духовные темы, поговорили о патриотическом воспитании, необходимости вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом.

Мастер-класс был организован РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации городского округа Люберцы, СК «БУДО-Искра», фитнес- клуба RE:fit и местного отделения ВВПОД «Юнармия» городского округа Люберцы.