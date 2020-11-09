РИАМО - 9 ноя. Новый бесплатный сервис «Дневник питания» позволит пользователям соцсети «ВКонтакте» следить за количеством и качеством потребляемой пищи в целях похудения, набора мышечной массы или поддержания формы, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«Дневник питания» доступен по ссылке: vk.com/health и во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении соцсети.

«Изменить многолетние, а иногда и многопоколенные привычки сложно. Поэтому был создан помощник - сервис «Дневник питания ВКонтакте». С ним осознанное питание, контроль качества и количества еды станет гораздо легче», - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что сервис позволит сориентироваться в многообразии продуктов, составить собственный рацион, просчитать калории и получить информацию от ведущих экспертов по здоровому питанию.

Кроме того, платформа vk.com/health позволяет вести контроль за курением, получать напоминания о приеме витаминов, а также имеет другие опции.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в России от ожирения страдают 19% мужчин и 27,6% женщин.​