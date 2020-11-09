РИАМО - 9 ноя. В центре дизайна Artplay началась реализация пилотного проекта по сбору и переработке мягкой многослойной пластиковой упаковки, он продлится до января 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы центра.

«Упаковки от чипсов, шоколада, мороженого, печенья и других снеков, которые раньше не интересовали переработчиков из-за разнородности состава, наличия металлизации и многослойности, теперь могут получить новую жизнь», - говорится в сообщении.

Вместо захоронения на полигоне их можно использовать в качестве вторичного сырья при изготовлении полезных хозяйственных изделий – лавочек, лотков, корзин для покупок.

«В течение нескольких месяцев планируется оценить возможные объемы сбора такой упаковки в наиболее распространенных точках ее образования: на мусоросортировочных линиях, в стационарных пунктах приема отходов и через экосервисы, на временных акциях и мероприятиях», – отметил представитель компании «Сфера Экологии», которая стала партнером проекта.

В рамках пилотного проекта на тесты принимается мягкая пластиковая упаковка с маркировками 4 (LDPE), 5 (PP) и 92 (C/PP, C/LDPE), в том числе металлизированная. Среди таких отходов, например, упаковки от мороженого или печенья, пакеты от сухих кормов для животных без зип-лока, многослойные упаковки от пельменей и другой заморозки, пластиковые упаковки от круп, упаковки от салфеток, туалетной бумаги и других средств гигиены. Полный список можно посмотреть на сайте - http://se.su/soft_plastic_project.

Не принимаются в рамках пилотного проекта упаковки типа дой-пак с дозатором от различных соусов, пауч от влажных кормов для животных, композитные упаковки с бумагой в составе и зип-локом.

Чтобы подготовить тару к сдаче на переработку, необходимо освободить ее от остатков пищи. Достаточно убрать остатки продуктов губкой или салфеткой. Упаковки из-под сухих продуктов можно просто вытряхнуть. Мягкую пластиковую упаковку с маркировками 4 (LDPE), 5 (PP) и 92 (C/PP, C/LDPE) необходимо собирать отдельно от остальных отходов группы «Пластик».

Собранное сырье будет перерабатываться на мощностях Тверского завода вторичных полимеров в новом цехе, построенном для рециклинга пленок и пакетов. В результате переработки таких сложных отходов получатся вторичные гранулы, которые передадут производителям для изготовления новых хозтоваров. Например, лавок, изделий из ДПК, лотков, корзин для покупок.

Пункт раздельного сбора отходов «Сфера Экологии» располагается при въезде на территорию центра дизайна Artplay со стороны Яузы – слева от шлагбаума, возле строения 2. Он работает ежедневно с 09:00 до 19:00.