РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске планирует разработать новый самозарядный маркерный пистолет и безопасные пули с эффектом окрашивания, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в рамках инициативной опытно-конструкторской работы (ОКР) «Маркер» планирует создать самозарядный маркерный пистолет. Комплекс будет предназначен для тренировки по повышению уровня огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников различных силовых ведомств, а также для развлекательно-соревновательных стрельб гражданских лиц», - говорится в сообщении.

Новый пистолет будет являться продолжением уже разработанной в институте модульной стрелковой системы – «змеиной» линейки, родоначальником которой стал армейский самозарядный пистолет 6П72 (ОКР «Удав»). Для нового учебно-тренировочного самозарядного маркерного пистолета будет создан тренировочный маркерный патрон. Патрон будет использоваться для тренировок и не причинит вреда здоровью человека при использовании им средств защиты.

«В техническом задании на ОКР отмечается, что пули будут с эффектом окрашивания места попадания и не будут причинять тяжкого вреда здоровью человека при условии обязательной защиты наиболее травмируемых частей тела и болевых точек. Пули будут содержать маркирующий состав красного, синего или желтого цветов, следы от которого должны удаляться обычными моющими средствами», - поясняется в материале.

У ЦНИИТОЧМАШ уже есть опыт создания маркерных боеприпасов. Так, в институте разработали и изготавливают учебно-практический патрон с пулей, содержащей маркирующую рецептуру для штатного оружия – пистолета Ярыгина, наносящий видимую метку при взаимодействии пули с преградой. Патрон предназначен для проведения практических занятий по повышению уровня огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников спецподразделений с применением штатного оружия.