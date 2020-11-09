РИАМО - 9 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел расширенную встречу с представителями микрорайонов Трехгорка, Новая Трехгорка, квартала «Up Сколковский», а также жителями частного сектора, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Одной из главных тем встречи стало строительство полноценного выезда с улицы Чистяковой на Северный обход Одинцова.

«Буквально вчера у нас был губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Я еще раз попросил его о помощи, о том, чтобы ускорить процесс строительства полноценного выезда с улицы Чистяковой. Андрей Юрьевич в курсе всех проблем и лично глубоко вовлечен в этот проект. Поэтому мы очень рассчитываем, что выезд будет построен в кратчайшие сроки», - сказал Иванов.

Глава муниципалитета поручил сформировать рабочую группу для взаимодействия по согласованию проекта строительства съезда с платного участка дороги М-1 «Беларусь» в микрорайон Новая Трехгорка.

Представители микрорайона задали интересующие их вопросы главе муниципалитета и его профильным заместителям. Помимо этого, они рассказали о замечаниях и предложениях по улучшению дорожно-транспортной ситуации. Так, жителей СНТ волнует, что до открытия съезда с платной дороги в Новую Трехгорку мимо их домов, в частности, по улицам 1-й Советской и 2-й Советской, будет ежедневно проходить большой трафик.

В ходе обсуждения было принято решение рассмотреть возможность расширения дорожного полотна.

Иванов рассказал, что в ближайшее время для того, чтобы минимизировать неудобства жителей близлежащих СНТ и сделать комфортным заезд в Новую Трехгорку, по улицам 1-й Советской и 2-й Советской будут установлены знаки «Остановка запрещена», указатели ограничения скорости, а также искусственные дорожные неровности. Кроме того, на дороге появится освещение.