РИАМО – 9 ноя. Профессиональный коуч и кандидат экономических наук Евгения Попова рассказала, что для того, чтобы желание исполнилось, оно не должно быть расплывчатым и должно обязательно иметь временные рамки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Она уточнила, что цель — это нечто такое, к чему человек стремится и страстно желает. В любом случае поставленная цель подразумевает четкий план.
Она обратила внимание на то, что все цели должны быть реальными. Потому что в случае поражения человека ждет разочарование. Очень важно раскрыть личную причину того, что же побуждает двигаться вперед.
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