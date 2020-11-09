РИАМО – 9 ноя. Профессиональный коуч и кандидат экономических наук Евгения Попова рассказала, что для того, чтобы желание исполнилось, оно не должно быть расплывчатым и должно обязательно иметь временные рамки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Она уточнила, что цель — это нечто такое, к чему человек стремится и страстно желает. В любом случае поставленная цель подразумевает четкий план.

«Чтобы цель реализовалась, она должна быть измеримой. Расплывчатые цели трудно достичь, им сложно придерживаться. Важно определить временные рамки или дату, к которой вы реализуете свою цель. Суммы в рублях или другой показатель, который поможет определить, достигли ли вы пункта назначения», — пояснила Попова.

Она обратила внимание на то, что все цели должны быть реальными. Потому что в случае поражения человека ждет разочарование. Очень важно раскрыть личную причину того, что же побуждает двигаться вперед.