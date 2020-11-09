РИАМО - 9 ноя. Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике поддержала законопроект, продлевающий действие льгот для социально значимых предприятий города, сообщила председатель комиссии Людмила Гусева.
Законопроект рекомендовали принять в первом чтении.
«С учетом изложенного комиссия по экономической и социальной политике рекомендует Московской городской думе принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом. <…> За (законопроект - ред.) проголосовало девять, против – ноль, воздержалось - двое», - сказала Гусева.
Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома отметил, что поправки к налогу на имущество касаются продления льгот, которые заканчивают свое действие в 2021 году.
Он добавил, что проект закона также предлагает продлить льготы для океанариумов до 31 декабря 2025 года и отменить с 1 января 2021 года льготу по земельному налогу, установленную для автономных, бюджетных и казенных учреждений столицы.
Кроме того, законопроектом предлагается продлить действия льгот по торговому сбору, установленных в отношении торговли в культурных учреждениях.
«Законопроектом предлагается еще на пять лет продлить действие льгот по торговому сбору, установленных в отношении торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, а также торговли, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети со специализацией «Печать», и в отношении торговли, осуществляемой в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним земельных участках», - подчеркнул Кострома.
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