РИАМО - 9 ноя. Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике поддержала законопроект, продлевающий действие льгот для социально значимых предприятий города, сообщила председатель комиссии Людмила Гусева.

Законопроект рекомендовали принять в первом чтении.

«С учетом изложенного комиссия по экономической и социальной политике рекомендует Московской городской думе принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом. <…> За (законопроект - ред.) проголосовало девять, против – ноль, воздержалось - двое», - сказала Гусева.

Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома отметил, что поправки к налогу на имущество касаются продления льгот, которые заканчивают свое действие в 2021 году.

«Первые из таких льгот предусматривают освобождение от налога для объектов, используемых для осуществления перевозок на Малом кольце Московской железной дороги - на Московском центральном кольце. <…> Отмена этой льготы привела бы к дополнительному налогу на объекты МЦК и увеличению тарифов на проезд», - пояснил Кострома.

Он добавил, что проект закона также предлагает продлить льготы для океанариумов до 31 декабря 2025 года и отменить с 1 января 2021 года льготу по земельному налогу, установленную для автономных, бюджетных и казенных учреждений столицы.

Кроме того, законопроектом предлагается продлить действия льгот по торговому сбору, установленных в отношении торговли в культурных учреждениях.

«Законопроектом предлагается еще на пять лет продлить действие льгот по торговому сбору, установленных в отношении торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, а также торговли, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети со специализацией «Печать», и в отношении торговли, осуществляемой в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним земельных участках», - подчеркнул Кострома.​