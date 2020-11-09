РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 ноя. 12-летний сын офицера дивизии имени Ф.Э. Дзержинского стал первым звонарем главного храма Росгвардии, расположенного в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

«В Князь-Владимирском храме – главном храме Росгвардии, который строится в подмосковной Балашихе, появился 12-летний звонарь Илья Мушкетов – сын офицера дивизии имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации. Мальчик получил предложение обучиться звонарному искусству в воскресной школе, куда его водил отец – майор Михаил Мушкетов. Илья с удовольствием принялся осваивать старинное искусство», - говорится в сообщении.

Технику исполнения мальчик отрабатывал на специальном тренажере, который полностью повторяет расположение колоколов на звоннице. Окончание воскресной школы совпало с проведением первых богослужений в главном храме Росгвардии.

«Впереди у юноши большие планы. Он не останавливается в познании мира: изучает историю, увлекается кораблестроением, интересуется военным делом и планирует связать свою жизнь с военной службой», - заключается в материале.​