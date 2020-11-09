РИАМО – 9 ноя. Опрос ВЦИОМ показал, что 36% жителей России предпочитают слушать эстрадную музыку, сообщает Газета.ru.
«Среди признавшихся в любви к эстрадной музыке больше женщин (46%) и граждан в возрасте от 45 до 59 лет (42%)», - говорится в сообщении.
28% респондентов признались, что предпочитают слушать народную музыку. Чаще в любви к такой музыке признавались россияне старше 60 лет (44%) и жители сел (40%).
На третьей строчке по популярности оказалась рок-музыка (25%), которая нравится мужчинам (35%), молодежи от 18 до 24 лет (42%) и от 25 до 34 лет (40%).
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка?
10 вопросов | Пройден 150 раз
1 октября – Международный день музыки. Пройди тест РИАМО и узнай, на какой музыкальный жанр ты похож.
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (1/0)
Кем ты хотел стать в детстве?
Певцом или актером – хотелось быть всегда в центре внимания
Врачом или водителем-дальнобойщиком
Профессиональным спортсменом, чтобы играть в высшей лиге
Пожарным, спасателем или укротителем тигров. Опасность – это моя стихия!
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (2/0)
В какой одежде тебе комфортнее всего?
Фото Анастасия Осипова ©
РИАМО
Чаще всего на мне крутые кроссовки и худи оверсайз
Как правило, обычные джинсы и любимый свитер, но если на носу мероприятие – надену классический костюм и рубашку с расстегнутым воротом
В той, которая сейчас в тренде! Ищу модные вещи в шоурумах из инстаграма или в массмаркете
У меня целая коллекция футболок с названиями групп и потертые мартинсы
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (3/0)
Друзья предлагают встретиться после работы. Куда пойдете?
В караоке возле дома – мы там постоянные гости
В новую веганскую кафешку на Мясницкой
Устроим шумную вписку у кого-нибудь на квартире
Захватим гитару, пару бутылок горячительного и в ближайший парк
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (4/0)
Куда бы ты хотел отправиться в отпуск?
На Бали, конечно. Солнце, море, песок… Фотки будут отличные!
Махну на черноморское побережье – в Геленджик или Анапу
Поеду в Амстердам – там можно хорошенько расслабиться
Отправлюсь в путешествие по России – по дороге заеду на парочку фестивалей
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (5/0)
Что ты обычно заказываешь в кафе?
Сочный бургер и картошку фри
Стейк с кровью и пинту пива
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (6/0)
Впереди долгожданные выходные, чем займешься?
Завалюсь в какой-нибудь бар или послушаю уличных музыкантов на Арбате
Нет ничего лучше любимой дачи и баньки!
Покатаюсь на машине по вечернему городу, а потом – к друзьям в кальянную
Пойду танцевать в клуб – на этих выходных будет много крутых вечеринок
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (7/0)
На какие фильмы ты обычно ходишь в кино?
Не люблю новые фильмы – лучше пересмотреть старую добрую советскую классику
Моя тема – андеграундное кино или напряженные триллеры
Лучше крутых боевиков и комедий нет ничего
Обычно выбираю ромкомы или популярные блокбастеры, о которых все говорят
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (8/0)
Чем занимаешься в свободное время?
Гуляю по ТЦ, смотрю сериалы
Катаюсь на скейте и играю на PS
Чиню машину в гараже, хожу в походы
Хожу в качалку и на концерты
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (9/0)
Какое животное ты бы себе завел?
Волнистого попугайчика или канарейку
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (10/0)
А когда ты обычно слушаешь музыку?
Музыка – это жизнь! Я всегда в наушниках
Как только сажусь в машину, сразу включаю любимый альбом
На тусовках с друзьями – я обычно главный диджей
Включаю что-нибудь на фоне, пока работаю или готовлю
Тяжелый рок
Ты не размениваешься по мелочам и не обращаешь внимания на мнение большинства. Если ты что-то решил, то ничто не сможет сбить тебя с выбранного пути. Может, ты и выглядишь суровым, но близкие знают, что на тебя можно положиться.
Фото Фото, wikipedia.org ©
Модная попса
Ты в курсе всех актуальных трендов. Именно у тебя друзья узнают, куда сходить, что надеть и чем заняться. Ты дружелюбен и легко заводишь новые знакомства. Пусть твои увлечения непостоянны, зато с тобой не бывает скучно.
Шансон
Ты человек простой и ценишь комфорт. Верные товарищи, с которыми ты прошел сквозь огонь и воду, и семья – главное для тебя. Ты никогда не откажешь в просьбе о помощи и с радостью откликнешься на предложение культурно отдохнуть.
Расслабленный рэп
Ты самый стильный на районе и всегда готов вписаться в любую движуху. В твоей компании весело проводить время и даже не страшно вляпаться в неприятности, ведь договориться с кем угодно и решить конфликт мирно для тебя – раз плюнуть.
Фото Фото, wikipedia.org ©
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