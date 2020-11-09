РИАМО – 9 ноя. Опрос ВЦИОМ показал, что 36% жителей России предпочитают слушать эстрадную музыку, сообщает Газета.ru.

«Среди признавшихся в любви к эстрадной музыке больше женщин (46%) и граждан в возрасте от 45 до 59 лет (42%)», - говорится в сообщении.

28% респондентов признались, что предпочитают слушать народную музыку. Чаще в любви к такой музыке признавались россияне старше 60 лет (44%) и жители сел (40%).

На третьей строчке по популярности оказалась рок-музыка (25%), которая нравится мужчинам (35%), молодежи от 18 до 24 лет (42%) и от 25 до 34 лет (40%). ​