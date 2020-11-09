РИАМО - 9 ноя. В Талдомском городском округе Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования избрали Юрия Крупенина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Подмосковья.

«В соответствии с действующим законодательством глава Талдомского городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте администрации городского округа, 31 июля Крупенин был назначен временно исполняющим полномочия главы Талдомского городского округа.