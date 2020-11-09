РИАМО - 9 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-3 медиарейтинга глав регионов России в октябре, говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании «Медиалогия».

Губернатор Подмосковья занял второе место среди глав регионов РФ и второе место среди глав ЦФО. На первом месте в двух рейтингах расположился мэр Москвы Сергей Собянин. На третьем месте среди глав регионов – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, среди глав ЦФО - глава Тверской области Игорь Руденя.

СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры региона.

Воробьев заявлял, что в автобусах и электричках Московского региона с 2021 года будет действовать единая транспортная карта.

Кроме того, СМИ сообщали, что Воробьев и Собянин открыли после масштабной реконструкции крупнейший в России автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе. Также губернатор сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции в октябре. Эта тема также освещалась в СМИ.

Воробьев заявлял, что из-за ситуации с Covid-19 в Подмосковье с 21 октября введен запрет на массовые спортивные мероприятия и выставки, а еще закрыты все музеи.

В Московской области со 2 ноября введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет. Помимо этого, губернатор сообщил, что в Московской области вновь заработает госпиталь на базе парка «Патриот» для лечения пациентов с коронавирусом.

«Медиалогия» составила рейтинг, учитывая влиятельность источника информации, характер упоминания объекта в сообщении, роль объекта в сообщении и наличие прямой и косвенной речи персоны.