РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В подмосковных Люберцах в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мальчик 11 лет, говорится в сообщении пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

6 ноября примерно в 16:30 водитель, управляя автомобилем марки Skoda Octavia, двигаясь по улице Преображенская со стороны проспекта Гагарина в сторону Комсомольского проспекта в районе дома №5/5, совершил наезд на ребенка, который переходили проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомашины.

«В результате ДТП пострадал мальчик 11 лет, который был доставлен в детскую больницу города Люберцы с травмами головы, госпитализирован. Ребенок в момент ДТП находился на проезжей части без сопровождения взрослых, одежда мальчика была оснащена световозвращающими элементами», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.