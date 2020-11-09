РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Юные спортсмены из Люберец Владислав Терехов и Софья Барышева завоевали серебряные медали в открытом турнире по настольному теннису, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В городском округе Люберцы в минувшие выходные провели открытый турнир по настольному теннису. В нем поучаствовали 50 спортсменов из Люберец, Подольска и Москвы, 25 юных теннисистов - моложе 13 лет.

«В интересной и честной игре определились победители турнира. Среди мальчиков перовое место - у Максима Белякова из Видного, второе – у Владислава Терехова из Люберец, третье - у Дениса Мальцева из Подольска. Среди девочек сильнейшей стала Ксения Пахомова из Подольска, второе место – у Софьи Барышевой из Люберец, третье – у Яны Юрищевой из Подольска», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всем победителям вручили кубки, медали и грамоты.