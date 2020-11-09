РИАМО - 9 ноя. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья выявили и ликвидировали 709 несанкционированных свалок и навалов мусора в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Наибольшее количество в Солнечногорске – 63, Клину – 46, Ленинском – 45, в Красногорске – 40», – говорится в сообщении.

Над выявлением и ликвидацией нарушений работали инспекторы надзорного ведомства.

В Подмосковье для борьбы с незаконными навалами мусора установили более 60 фотоловушек. За выходные благодаря им были задержаны восемь транспортных средств нарушителей.