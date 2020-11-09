РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы подмосковных Люберец за минувшую неделю приняли более 10,5 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник директор службы Виталий Богданов.

В понедельник в администрации округа прошло заседание оперштаба по коронавирусу.

«За минувшую неделю в ЕДДС Люберец поступило 10 578 обращений. Из них 677 - на горячую линию администрации, и 9 901 - по единому номеру 112», - сказал Богданов.

Он отметил, что в ЕДС ЖКХ городского округа поступило 4 141 обращение. Вопросов электроснабжения коснулись 487 из них, 408 - отопления, 8 - освещения подъездов и дворов, 1 095 - работы МособлЕИРЦ.