РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на минувшей неделе вывез свыше 28 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории подмосковных Люберец, сообщила в понедельник представитель компании Наталья Безсонова.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок 28 324 кубометров отходов. Из них 2 635 кубометров - сухих», - сказала Безсонова.

Она добавила, что мусор вывозят свыше 80 человек, ежедневно работает более 50 единиц техники. Было принято и отработано пять обращений от граждан.