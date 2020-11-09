РИАМО - 9 ноя. Ни одного заразившегося коронавирусом не выявили за сутки в 11 городских округах Московской области, всего за это время в регионе обнаружили 660 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Ни одного заразившегося не выявили в Богородском, Бронницах, Егорьевске, Звездном городке, Лосино-Петровском, Молодежном, Электрогорске, Шаховской, Черноголовке, Талдоме и Пущине.

По одному зараженному выявили во Власихе, Лотошине, Красноармейске, Павловском Посаде, Можайске. Двух зараженных за сутки обнаружили в Волоколамске, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Краснознаменске, Ленинском, Лыткарине, Кашире, Фрязине и Озерах.

Трех — в Дубне, Воскресенске, Электростали, Рузе. Четырех — в Луховицах, Люберцах, Шатуре. Пять — в Лобне, Химках, Щелкове. Шесть человек обнаружили в Домодедове, Серебряных Прудах. Еще семь зараженных выявили в Долгопрудном, Чехове и Протвине. Восемь зараженных - в Рошале, девять — в Ивантеевке, десять — в Красногорске и Зарайске.

В Балашихе обнаружили 25 зараженных, в Дмитрове, Мытищах, Наро-Фоминске и Истре — по 13 человек, в Клину — 27, в Коломне — 61, в Королеве — 88. В Реутове выявили 11 зараженных, в Одинцове — 33, в Орехово-Зуеве — 28, в Подольске — 41, в Пушкине и Солнечногорске — 23, в Раменском — 31, в Сергиевом Посаде — 59, в Серпухове — 24.

Всего в настоящий момент в Московской области выявлено 92 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 714 человек. Выздоровели и выписались 68 427 человек.

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Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- Песков назвал ситуацию с коронавирусом тревожной. По его словам, правительственный штаб занимается вопросами пандемии ежечасно.

- Из‑за коронавируса Кремлевская елка в этом году пройдет без зрителей. Представление покажут по телевизору.

- Среднесуточная выявляемость случаев Covid‑19 в Подмосковье выросла на 19% за неделю. Ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом.

- Жители Подмосковья узнают результаты теста на коронавирус по СМС. Сервис заработает 10 ноября.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев объяснил необходимость блокировки соцкарт пожилых жителей.

Мы приняли ряд ограничений, связанных с ковидом. Отменили все массовые, культурные и увеселительные мероприятия. Но жизнь заставляет сделать следующий шаг, очень важный для сохранения жизни - заблокировать социальные карты жителям в возрасте 65+ и тем жителям, которые имеют хронические заболевания

- Более 700 врачей от Минобороны РФ работают в стационарах Подмосковья. В регионе идет системная работа по поиску медиков для работы в стационарах.

- Колледжи Подмосковья переведут на дистанционное обучение с 16 ноября. Всего в Московской области работают 49 коллежей.

- ЗАГСы Подмосковья заработали по предварительной записи. Это связано с высокой заболеваемостью среди сотрудников организаций.

- Медучреждения Подмосковья продолжают оказывать плановую помощь пациентам. Работа ведется на максимуме возможностей.

- В Подмосковье могут заблокировать соцкарты жителям старше 65 лет. Решение о дополнительных ограничениях для людей старшего поколения будет принято в среду.

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.