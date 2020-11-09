РИАМО - 9 ноя. Части скелета обнаружили на территории Бирюлевского дендропарка в Москве, личность погибшего человека устанавливается, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 8 ноября 2020 года в овраге на территории Бирюлевского дендропарка в городе Москве обнаружены костные фрагменты человеческого тела неустановленного пола в виде черепа и правой кисти, упакованные в полиэтиленовые пакеты», - сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Для установления личности человека были назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему.