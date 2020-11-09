РИАМО – 9 ноя. Из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса традиционный новогодний спектакль для детей в Кремле в этом году пройдет без зрителей, постановку покажут по телевидению, сообщает РИА Новости.

«Принято решение, что оно (новогоднее представление - ред.) будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет», - сказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Для юных зрителей готовят спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год». Одним из героев сказки стал гаджет.

На Кремлевскую елку по традиции приглашают детей из всех регионов России, она проводится каждый год во время новогодних каникул.​

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Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- Песков назвал ситуацию с коронавирусом тревожной. По его словам, правительственный штаб занимается вопросами пандемии ежечасно.

- Из‑за коронавируса Кремлевская елка в этом году пройдет без зрителей. Представление покажут по телевизору.

- Среднесуточная выявляемость случаев Covid‑19 в Подмосковье выросла на 19% за неделю. Ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом.

- Жители Подмосковья узнают результаты теста на коронавирус по СМС. Сервис заработает 10 ноября.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев объяснил необходимость блокировки соцкарт пожилых жителей.

Мы приняли ряд ограничений, связанных с ковидом. Отменили все массовые, культурные и увеселительные мероприятия. Но жизнь заставляет сделать следующий шаг, очень важный для сохранения жизни - заблокировать социальные карты жителям в возрасте 65+ и тем жителям, которые имеют хронические заболевания

- Более 700 врачей от Минобороны РФ работают в стационарах Подмосковья. В регионе идет системная работа по поиску медиков для работы в стационарах.

- Колледжи Подмосковья переведут на дистанционное обучение с 16 ноября. Всего в Московской области работают 49 коллежей.

- ЗАГСы Подмосковья заработали по предварительной записи. Это связано с высокой заболеваемостью среди сотрудников организаций.

- Медучреждения Подмосковья продолжают оказывать плановую помощь пациентам. Работа ведется на максимуме возможностей.

- В Подмосковье могут заблокировать соцкарты жителям старше 65 лет. Решение о дополнительных ограничениях для людей старшего поколения будет принято в среду.

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.