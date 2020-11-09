РИАМО - 9 ноя. В понедельник умер режиссер, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ и почетный профессор Центральной академии драмы в Пекине Валентин Тепляков, сообщается на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Режиссеру было 69 лет. Его уход коллеги назвали «совершенно безвременным».

«Он ушел внезапно, став еще одной жертвой охватившей планету пандемии. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентина Васильевича. Его имя навсегда останется в истории ГИТИСа», - говорится в сообщении.

Тепляков преподавал в институте больше 30 лет. Большую часть этого времени он занимал место декана актерского факультета и выпустил три поколения своей мастерской.

В последние годы, когда он руководил обучением актеров в институте театрального искусства имени И.Д. Кобзона, Тепляков инициировал проведение фестиваля театральных школ стран БРИКС.