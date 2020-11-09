РИАМО - 9 ноя. Столичные рабочие приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на путепроводе для соединения Юго-восточной хорды с Третьим транспортным кольцом, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Параллельно строители ведут монтаж барьерных ограждений. Кроме этого, завершено бетонирование подпорных стен со стороны Новохохловской улицы, ведется засыпка подъездов к эстакаде», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Длинна путепровода составит 466 метров, подпорные стены – 424 метра. В районе примыкания дороги к Третьему транспортному кольцу заменят 172 метра дорожного покрытия на ТТК.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Юго-восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК в 2021 году», - добавил Загрутдинов.