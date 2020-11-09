РИАМО - 9 ноя. Жителям Московской области разослали СМС с предупреждением от Главного управления МЧС РФ по Подмосковью о том, что с вечера понедельника ожидается сильный ветер и гололедица.

«С 21:00 09 ноября и до 18:00 10 ноября в Московской области ожидается местами гололедица, порывы ветра 12-17 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

Жителям региона посоветовали не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там машины.

В случае необходимости обратиться за помощью спасателей можно по телефонам 01, 101, 112.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности с вечера 9 ноября до вечера 10 ноября из-за порывистого ветра.