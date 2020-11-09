РИАМО - 9 ноя. Свыше 10 тысяч человек проголосовали за сервис «Карта ресурсообеспечения МКД» в рамках конкурса на соискание всероссийской премии «Народное признание», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Со 2 ноября россияне могут принять участие в выборе лучшего сервиса, который разработан органами госвласти для получения услуг населением. Голосование продлится до 18:00 понедельника. Проголосовать за сервис можно по ссылке.

«Карта ресурсообеспечения МКД» предназначена для информирования жителей о начале/окончании отопительного периода и датах плановых отключений горячей/холодной воды. Реализована возможность подписки на уведомления о плановых отключениях за 30, семь дней и за день до события на электронную почту или через Telegram-бот @otklyucheniya_mo_bot», - говорится в сообщении.

До конца текущего года на подмосковной карте будут отображаться отключения и по всем другим видам ресурсов.

Победитель конкурса на соискание премии будет определен с помощью подсчета голосов. Названия проектов-победителей будут опубликованы на сайте оргкомитета. Авторизация для голосования на сайте организатора проводится бесплатно через СМС-сообщение.

Сервис «Карта ресурсообеспечения МКД» был создан министерством энергетики Московской области по поручению губернатора. Его запустили 26 мая. С этого времени картой воспользовались свыше 830 тысяч человек. На ней отображены более 55 тысяч многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома.

Кроме того, через сервис можно оставить сообщение о качестве предоставленных коммунальных услуг, которое сразу попадет в администрацию муниципалитета. Этой функцией с начала лета воспользовались более 5 тысяч человек. Перейти на карту можно по ссылке.