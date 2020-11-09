РИАМО – 9 ноя. Сатирика Михаила Жванецкого похоронили в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

Могила Жванецкого расположена рядом с художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым и худруком театра «Современник» Галиной Волчек.

«На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста Российской Федерации писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Его могила находится на пятом участке», - говорится в сообщении.

Прощание с юмористом не было организовано из-за пандемии коронавируса.

Михаил Жванецкий родился в семье врачей 6 марта 1934 года в Одессе. В 1960-х годах работал под руководством Аркадия Райкина в Ленинградском театре миниатюр, затем в 1970 году открыл театр миниатюр в Одессе, а в 1988 – в столице.

Также сатирик сотрудничал с артистами Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых создал около 300 монологов и миниатюр.

Жванецкий был народным артистом РФ, народным артистом Украины, лауреатом премии президента России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал Жванецкого неповторимым человеком с огромным талантом. Он отметил, что фразы из монологов артиста становились крылатыми и уходили в народ.

Сатирик умер 6 ноября. Ему было 86 лет.