РИАМО - 9 ноя. Работы по строительству станции «Сокольники» Большой кольцевой линии столичной подземки планируют закончить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Будущая станция «Сокольники» БКЛ готова на 50%. Строители выполнили сложнейшую работу по проходке новых тоннелей всего в нескольких метрах от действующей станции метро на Сокольнической ветке», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что сооружение основных конструкций станционного комплекса продолжается.

Станция находится у главного входа в парк «Сокольники». После завершения работ и благоустройства рядом со станцией БКЛ появится новый парк.

Строительство участка БКЛ от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» начали в 2015 году. Его длина составляет 14 километров. На нем будет находиться семь станций: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща».

Строительство БКЛ считается крупнейшим в мире по части метростроения. Длина ветки составит 70 километров, на ней будет находиться 31 станция и три электродепо.