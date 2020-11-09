РИАМО - 9 ноя. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому членам Совета безопасности запрещается иметь счета за границей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе идет речь о заместителе председателя, секретаре, постоянных членах и членах Совета безопасности РФ.

«В порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», - говорится в документе.

Этим же документом Конституция РФ ставится выше положений международных договоров.​​