РИАМО - 9 ноя. Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии помогли родить здорового ребенка пациентке с раком щитовидной железы, женщина поступила в медучреждние на позднем сроке беременности, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Мы тщательно следим за течением беременности и родов, своевременно прогнозируем и корректируем осложнения у пациенток с перенесенным раком щитовидной железы. Благодаря этой работе нам удается свести к минимуму последствия для матери и ребенка», — сказал директор МОНИИАГ, доктор медицинских наук Василий Петрухин.

Малыш родился без пороков развития и со здоровой щитовидной железой. Вес новорожденного составляет 3,1 килограмма. Мама с ребенком выписаны домой на пятые сутки.

За последние 15 лет благодаря врачам Московского областного НИИ акушерства и гинекологии более 100 женщин, лечащихся или уже вылечившихся от рака щитовидной железы, успешно выносили и родили детей.