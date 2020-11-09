РИАМО - 9 ноя. С 21:00 понедельника до 18:00 10 ноября в Москве ожидается северо-западный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, местами возможна гололедица, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», - говорится в сообщении.

Водителям напомнили о соблюдении скоростного режима и дистанции, а также посоветовали избегать резких маневров. Машины следует парковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В столице с вечера понедельника объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

Когда ждать снег и заморозки: прогноз погоды на конец осени 2020 в Московском регионе>>