РИАМО - 9 ноя. В 2021 году в подмосковной Электростали планируют ввести в эксплуатацию первую очередь крупного складского комплекса, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Складской комплекс в Электростали займет площадь более 250 тысяч квадратных метров. Строительство планируется реализовать в пять очередей. Осуществляет проект компания Wildberries», - сказал глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что объем инвестиций, который предполагает проект, определяется суммой в 12,5 миллиардов рублей, а объем налоговых отчислений в бюджет Подмосковья составит сумму, превышающую отметку в 1,1 миллиарда рублей.

Введение комплекса в эксплуатацию создаст около 12,5 тысяч рабочих мест. Средняя заработная плата оценивается в 50 тысяч рублей.

«После ввода в эксплуатацию новых складских комплексов компания планирует наращивать объемы экспортируемой продукции. Начало эксплуатации первой очереди склада запланировано в 2021 году», - отметил Разин.

Wildberries – это крупнейший онлайн-ритейлер в России. За 2019 год оборот компании составил 225 миллиардов рублей. Штат компании насчитывает свыше 30 тысяч человек, из которых 8,7 тысячи – жители Московской области.