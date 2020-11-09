РИАМО - 9 ноя. За минувшую неделю в подмосковный Центр управления регионом поступило более 18,5 тысяч обращений, свыше 4,9 тысячи из которых касались мусора, сообщил в понедельник министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Больше всего проблем у нас с двумя категориями связаны – это уборка газонов, где у нас антилидеры Балашиха, Дмитровский округ и Зарайск, и уборка тротуаров, где антилидеры – Щелково, Ленинский округ и Лосино-Петровский. Больше всего жалоб на эти темы пришло из этих округов. И еще 20% в этой категории (мусор - ред.) составляет три тематики – это уборка строительного мусора, уборка порубочных остатков и уборка газонов от навала твердых коммунальных отходов», - сказал Рымар на совещании.

Также жители Подмосковья жаловались на состояние контейнерных площадок и вывоз твердых коммунальных отходов.

Кроме того, на прошлой неделе жители Московской области направляли в ЦУР обращения по поводу состояния дворовых территорий. В частности, поступали просьбы починить фонари, детские площадки и провести ямочный ремонт дороги.