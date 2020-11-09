РИАМО - 9 ноя. В доме на Кременчугской улице в столице произошел пожар, его потушили, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в доме 44, корпус 3. По прибытии спасатели обнаружили, что возгорание происходит на балконе на четвертом этаже и двух балконах на пятом.

«Происходило возгорание в квартире и на балконах на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.