РИАМО - 9 ноя. Более 60 фотоловушек установили в Подмосковье для борьбы с незаконными навалами мусора, за выходные благодаря им были задержаны восемь транспортных средств нарушителей, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«В местах стихийных свалок мы установили фотоловушки. Мы разместили такие камеры в 62 точках в 24 муниципальных образованиях», - сказал Каратаев в ходе совещания.

Он отметил, что устройства могут работать круглосуточно, передача фото- и видеоматериалов осуществляется в автоматическом режиме.

«Нам надо по всем выявленным случаям разобраться, кто же организовал эти свалки. Кто собственник этих земельных участков, где допускается незаконный вывоз мусора. Это нужно выяснить в течение двух недель», - заключил Каратаев.

Ранее председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир сообщила, что подрядчик по уборке мусорных навалов в подмосковных лесах работает без выходных, за первую неделю удалось ликвидировать 60 свалок.