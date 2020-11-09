РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 ноя. Волонтеры подмосковных Котельников снова перешли в активный график работы, жители округа могут обратиться к ним за помощью, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Волонтерский штаб помогает гражданам с ослабленным здоровьем и жителям старше 65 лет. Обратиться может каждый, кто нуждается в помощи. Волонтеры ходят в магазины и аптеки, помогают выносить мусор», - говорится в сообщении.

Для получения помощи нужно обратиться по телефонам: 8(926)318-12-21 - волонтерский штаб Котельников; 8(495)554-21-15, 8(916)990-15-35 - МЦУР Котельников; 8(495)550-9349 - отдел по работе с населением в Котельниках; 8(498)742-20-00 - штаб адресной помощи нуждающимся жителям Московской области.

«Если у вас есть знакомые бабушки и дедушки, которые живут рядом или по пути с работы - помогите. Им как никогда нужна наша помощь. Объясните и расскажите о видах мошенничества, настоящий волонтер никогда не будет спрашивать о сбережениях, и где они хранятся, не будет оказывать давление. У волонтеров есть бейджи, если вдруг затаилось сомнение - необходимо позвонить в наш волонтерский штаб и уточнить», - отмечается в материале.





