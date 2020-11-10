В октябре прошла регистрацию и была запущена в производство «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса. Ее разработал новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспортребнадзора. Двумя месяцами ранее был зарегистрирован препарат «Спутник V» Центра имени Гамалеи — первая в мире вакцина от Covid-19. О том, чем отличаются друг от друга две российские вакцины, РИАМО рассказали эксперты.

Принцип действия

«Спутник V» является векторной вакциной, а «ЭпиВакКорона» — пептидной. Главное их отличие состоит в том, что первая имеет ослабленные элементы коронавируса (хотя и не способные к размножению), а вторая — полностью синтетическая.

Вакцина «Спутник V» создана на основе аденовирусного вектора, который выполняет роль курьера для доставки в организм человека информации о коронавирусе и выработки иммунитета. Для получения вакцины удаляется генетический материал аденовируса, а на его место вставляется материал с кодом белка с шипа коронавируса.

«Вирусные векторы-носители доставляют генетический материал коронавируса в клетку. Такой новый элемент для организма человека безопасен и при этом способен стимулировать иммунную систему к выработке антител к коронавирусу, которые в дальнейшем и будут защищать от инфекции», — объясняет руководитель отдела онкологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, профессор Александр Аллахвердян.

По его словам, аденовирус не может размножаться в организме и вызывать инфекцию, зато может проникать в клетки человека. Как отмечает Аллахвердян, вакцина «Спутник V» стимулирует и гуморальный (белки-антигены), и клеточный иммунитет.

Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — создана на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. Они вводятся пациенту, и у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам (фрагментам коронавируса).

«ЭпиВакКорона» представляет собой смесь трех разных химически синтезированных пептидных антигенов S-белка коронавируса, связанных с белком-носителем и адсорбированных на гидроксиде алюминия», — рассказывает Аллахвердян.

По словам профессора, «ЭпиВакКорона» относится к неживым вакцинам, у которых, иммунный ответ менее стойкий и длительный, чем у живых. С другой стороны, в теории вторая вакцина от Covid-19 должна быть менее токсична.

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Противопоказания

Обе вакцины стали настоящим прорывом российской медицины, но, как и у любых лекарств, у них есть побочные эффекты. Обе вакцины разрешены для пожилых людей, но запрещены для детей до 18 лет, а также в период беременности и грудного вскармливания, отмечает Александр Аллахвердян.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в декабре 2020 года завершится полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины «ЭпиВакКорона», предварительные результаты уже указывают на отсутствие токсического воздействия.

Среди противопоказаний для вакцины «Спутник V» есть аллергические проявления и повышенная температура тела (больше 37 градусов). Вакцина «ЭпиВакКорона», как утверждают разработчики, напротив, подходит для аллергиков (кроме тяжелых форм аллергии) и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями вне обострения.

Также есть ряд заболеваний, при которых применение обеих вакцин запрещено. В частности, для «Спутника V» это диабет, инфекционные, аутоиммунные и онкологические заболевания, а также болезни дыхательной системы. В список противопоказаний для «ЭпиВакКороны», помимо прочего, попали иммунодефицит, тяжелые заболевания системы кроветворения, а также эпилепсия, инсульты и другие заболевания ЦНС.

«Скорее всего, эти вакцины (обе вводятся в два этапа) будут использоваться параллельно. При этом каждая из них будет предпочтительна для определенных категорий вакцинируемых, в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний», — считает профессор Аллахвердян.

На сегодняшний день обе российские вакцины от Covid-19 уже зарегистрированы, но пока не проведен окончательный анализ данных об их эффективности и побочных эффектах. И «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» сейчас проходят третью стадию клинических пострегистрационных испытаний с участием добровольцев.

«Достаточные сведения для окончательных выводов об их эффективности и полной безопасности будут собраны в ближайшие месяцы, — добавляет Аллахвердян.

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Нет 100% гарантии

Впрочем, чтобы корректно сравнить две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», нужны исследования с подобными дизайнами. Дизайн — это план исследования, где определяется, кто и как измеряет эффект, объясняет генеральный директор компании «Медицинские информационные решения» Константин Хоманов.

«Для наилучшего сравнения вакцин нужно, чтобы титры антител определялись в одни и те же сроки у пациентов, чтобы побочные эффекты, их перечень был одинаков для испытуемых. И сроки оценки тоже должны быть одинаковыми», - говорит Хоманов.

По его словам, на более далеком этапе должны определяться инфицированные люди среди привитых и среди непривитых.

Сегодня же приходится опираться только на уровень антител, но это не позволяет точно сказать, какая доля участников рискует заразиться после вакцинирования и через какое время.

«Уровень антител не означает защиты на 100% и того, что никто не заразится в будущем, — это лишь промежуточный результат», - отмечает Хоманов.

Что касается безопасности вакцин, то можно изучать побочные эффекты, но только в ближайший период – через две, четыре или восемь недель после применения, добавляет эксперт.

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Начало вакцинации

Как сообщалось ранее, запуск обеих российских вакцин в гражданский оборот планируется в январе 2021 года.

Первые партии вакцины «Спутник V» уже начали поступать в Москву и российские регионы для массовой вакцинации, об этом в минувшие выходные сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В первую очередь планируется прививать категории граждан, наиболее подверженные заражению, – медиков, учителей, пенсионеров.

По словам директора центра «Вектор» Рината Максютова, массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКороной» планируют начать в 2021 году. Он отметил, что вакцинирование будет бесплатным, а сама прививка — добровольной для всех жителей страны.



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Прививочная гонка

Как рассказал РИАМО академик Российской академии медико-технических наук (РАМТН) Игорь Вайншток, на сегодняшний день в мире нет ни одной полноценно испытанной вакцины для профилактики Covid-19, при этом 13 различных разработок находятся на третьей, финальной фазе испытаний.

Помимо двух российских вакцин, это, в частности, американская вакцина AZD1222 (производитель – фармацевтическая компания AstraZeneca) и китайская Ad5-nCoV (CanSino Biologics Inc.).

«Китайская вакцина Ad5-nCoV по принципу построения аналогична «Спутнику V». В России в рамках международного исследования ее испытывают в девяти центрах на 750 добровольцах. Завершение российского этапа испытаний вакцины запланировано на 31 июля 2021 года», — говорит Вайншток.

Американская вакцина в США испытывается на 30 тысячах пациентов в 62 центрах. В России, по словам Вайнштока, также проходят клинические испытания препарата в рамках международного исследования: вакцину проверяют сто добровольцев в четырех клинических центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Планируемый срок окончания испытаний — 5 марта 2021 года.

В перспективе в России, помимо «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», может появиться еще одна вакцина от Covid-19. Ее разрабатывают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов (ФНЦИРИП) им. М.П. Чумакова РАН.

«Центр выбрал хорошо изученную схему сорбированной цельновирионной инактивированной вакцины. Испытания первой и второй фаз новой вакцины стартовали 21 сентября и должны завершиться до конца нынешнего года», - заключил Вайншток.

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