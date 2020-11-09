РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 ноя. В течение минувшей недели Госжилинспекция Подмосковья обработала в Центре управления регионом 298 заявок жителей Балашихи, которые поступили в систему Единой диспетчерской службы региона, количество обращений снизилось на 4%, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что общее количество обращений из муниципалитета снизилось на 4%. Наивысшие темпы снижения зафиксированы в категориях: неисправности дверей в местах общего пользования (минус 25%); неполный прогрев прибора отопления (минус 20%); неисправное освещение подъезда/входной группы (минус 15%)», - говорится в сообщении.

Всего в течение минувшей недели Госжилинспекция Подмосковья обработала в областном Центре управления регионом 298 заявок жителей городского округа Балашиха.

Наибольшее количество обращений из муниципального образования (40) поступило в категории «Ненадлежащая уборка подъездов».

Направить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал eds.mosreg.ru. Управляющие организации исполняют работы по заявке в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально. В большинстве случаев это 24 часа.

В качестве иллюстрации к исполнению заявки УК размещают фото. Заявитель либо соглашается с качеством проделанной работы, либо направляет заявку на доработку. Все это позволяет максимально оперативно решать жилищно-коммунальные проблемы жителей Подмосковья.