РИАМО - 9 ноя. В Московском зоопарке умерла белая медведица по кличке Мурма, она немного не дожила до своего 30-летия, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

В дикой природе белые медведи редко доживают до такого возраста. Сотрудники зоопарка делали все возможное, чтобы продлить жизнь Мурме.

«Мурма приехала к нам маленьким медвежонком в 1991 году и практически всю жизнь прожила в Московском зоопарке. Мы старались ухаживать за ней очень бережно, чтобы создать для медведицы максимально комфортные условия», - говорится в сообщении.

Медведица была очень подвижной, она гуляла и плавала в бассейне. Купание всегда было одним из любимых занятий Мурмы, но особую радость ей доставляла подводная рыбалка.

Также медведица хорошо показывала себя на тренингах. Она с доверием относилась к киперам, показывала им зубы, через специальный рукав давала лапу для осмотра и взятия крови.

За время жизни в зоопарке медведица родила 10 детенышей. Сейчас они живут в зоопарках по всему миру.